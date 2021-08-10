Харьковские соглашения: СБУ допросит ряд политиков

Речь идет о договоренности между Украиной и РФ о продлении срока пребывания российского флота на украинской территории.

Служба безопасности Украины вызвала действующих и бывших нардепов, бывших министров и других экс-чиновниклв на допросы в уголовном производстве по статье Госизмена. Повестки опубликованы на сайте ведомства.

Так 16 августа на допрос в качестве свидетелей ждут нардепа Юрия Бойко и экс-главу СБУ Валерия Хорошковского. На следующий день вызваны нардепы Виталий Борт и Дмитрий Шпенов. На 18 августа – бывший глава таможни Игорь Калетник и экс-нардеп Юлия Ковалева.

Затем в СБУ ожидают экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина и его брат Николая Литвия, который возглавлял Госпогранслужбу.

На 20 августа СБУ вызывает на допрос в качестве свидетелей по этому уголовном производстве экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа – бывшего министра финансов Федора Ярошенко.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации так называемых Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года. Вскоре было открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

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