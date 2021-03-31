НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:27 15 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Афганистана покинул страну – СМИ

Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.

Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны, сообщают Tolo News.

По данным издания Tolo News, Ашраф Гани уже находится не в Афганистане.

При этом таджикская медиагруппа Азия-Плюс пишет, что Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.

Источники Al Arabiya ранее рассказывали, что президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.

Источник:
Тэги: президент, Афганистан
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.03.2021 12:00
Президент Афганистана заявил о готовности передать власть преемнику
ТОР
09.03.2020 21:10
Пара инаугураций: В Афганистане два человека объявили себя президентами
ТОР
03.11.2014 09:40
Президент Афганистана отказался от своего имени
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com