Президент Афганистана покинул страну – СМИ

Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.

Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны, сообщают Tolo News.

По данным издания Tolo News, Ашраф Гани уже находится не в Афганистане.

При этом таджикская медиагруппа Азия-Плюс пишет, что Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.

Источники Al Arabiya ранее рассказывали, что президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.

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