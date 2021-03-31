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17:27 15 Августа 2021 0 Комментарии
Президент Афганистана покинул страну – СМИ
Ашраф Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.
Президент Афганистана Ашраф Гани со своими соратниками выехал из страны, сообщают Tolo News.
По данным издания Tolo News, Ашраф Гани уже находится не в Афганистане.
При этом таджикская медиагруппа Азия-Плюс пишет, что Гани в сопровождении руководителя своей администрации Фазла Махмуд Фазли и советника по нацбезопасности Хамдуллы Мухиба направился в Таджикистан.
Источники Al Arabiya ранее рассказывали, что президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов.
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Тэги: президент, Афганистан
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