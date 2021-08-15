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17:30 15 Августа 2021 0 Комментарии
Мэра Кривого Рога нашли мертвым у себя дома
В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов.
Информацию об этом сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин.
Источники «Страны» в полиции подтверждают эту информацию.
Предварительно источники говорят, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.
Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил «Стране» смерть Константина Павлова. «Да, это правда», – сообщил «Стране» Резниченко.
«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», – сказал Резниченко.
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