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10:00 16 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В центре Днепра прогремел взрыв

Причиной произошедшего, предварительно, стал взрыв газовоздушной смеси. В помещении найдены тела мужчины и женщины.

В Центральном районе Днепра в воскресенье, 15 августа, произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. В результате погибли два человека, сообщила пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта правоохранители получили в первой половине дня. Жертвами трагедии стали мужчина и женщина, которые в момент ЧП находились в квартире.

Причиной произошедшего, предварительно, стал взрыв газовоздушной смеси.

Открыто два уголовных производства по статьях об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай» (п.1 ч.2 ст.115 УК) и служебной халатности (ч.2 ст.367 УК). Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Тэги: взрыв, днепр, жертвы
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