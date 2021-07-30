Спасатели нашли мальчика, заблудившегося в Карпатах

Шестилетнего Алексея Стефанцива из Коломыи, который в субботу отстал от туристической группы и потерялся, нашли, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мальчика около 19:30 нашла группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул, примерно в 2 км от места исчезновения.

Ребенок в удовлетворительном состоянии.

Тэги: Карпаты, дети