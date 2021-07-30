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00:12 16 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спасатели нашли мальчика, заблудившегося в Карпатах

Шестилетнего Алексея Стефанцива из Коломыи, который в субботу отстал от туристической группы и потерялся, нашли, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мальчика около 19:30 нашла группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул, примерно в 2 км от места исчезновения.

Ребенок в удовлетворительном состоянии.

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Тэги: Карпаты, дети
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