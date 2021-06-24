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01:21 16 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известный украинский телеведущий сфотографировался с Киркоровым

Владимир Остапчук и его супргуа, юрист Кристина Горняк отправились в отпуск в Грецию, где встретили Филиппа Киркорова.

Украинцы вместе поужинали с Киркоровым, признанным «угрозой национальной безопасности» Украины.

Остапчук опубликовал фото с Киркоровым.

«Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер», – подписал шоумен снимок на своей странице в Instagram.

Напомним, Министерство культуры и информполитики Украины внесло Киркорова в «черный список» из-за поддержки аннексии Крыма.

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Тэги: Филипп Киркоров, телеведущий
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