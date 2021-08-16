Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за поражения в Афганистане

По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку.

По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории.

Американские войска находились в Афганистане с 2001 года.

Решение о выводе было принято еще при администрации Трампа.