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08:44 16 Августа 2021 Просмотров 893   КомментариевКомментарии

Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за поражения в Афганистане

По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку.

По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории.

Американские войска находились в Афганистане с 2001 года.

Решение о выводе было принято еще при администрации Трампа.

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Тэги: США, Афганистан, Трамп
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