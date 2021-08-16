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08:44 16 Августа 2021 893 Комментарии
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за поражения в Афганистане
По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена уйти в отставку.
По мнению Трампа, произошедшее в Афганистане – одно из самых серьезных поражений в американской истории.
Американские войска находились в Афганистане с 2001 года.
Решение о выводе было принято еще при администрации Трампа.
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Тэги: США, Афганистан, Трамп
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