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11:00 16 Августа 2021 0 Комментарии
Смерть Павлова была самоубийством
Появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как Константин Павлов, находясь в доме один, стреляет в себя из карабина.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов покончил с собой. Версию убийства опровергло видео с камер наблюдения из его дома, опубликованное в Telegram-канале Pavlovsky News в понедельник, 16 августа.
Запись показывает, что Павлов находился дома один – мужчина ходил по коридору с карабином в руках, много курил, с кем-то переписывался по телефону. Затем мужчина долго сидел, потом приставил оружие к туловищу и выстрелил. После этого Павлову удалось пройти около десяти метров и вывалиться из входной двери.
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Тэги: самоубийство, павлов, карабин
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