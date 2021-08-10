Смерть Павлова была самоубийством

Появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как Константин Павлов, находясь в доме один, стреляет в себя из карабина.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов покончил с собой. Версию убийства опровергло видео с камер наблюдения из его дома, опубликованное в Telegram-канале Pavlovsky News в понедельник, 16 августа.

Запись показывает, что Павлов находился дома один – мужчина ходил по коридору с карабином в руках, много курил, с кем-то переписывался по телефону. Затем мужчина долго сидел, потом приставил оружие к туловищу и выстрелил. После этого Павлову удалось пройти около десяти метров и вывалиться из входной двери.

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