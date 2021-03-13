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Главная » Украина » Общество
11:45 16 Августа 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

МОЗ разрешит работать заведениям без ограничений

Некоторым заведениям разрешат работать при условии вакцинации 80% сотрудников, введут спецсистему работы ТРЦ.

Минздрав намерен разрешить работать заведениям в случае введения жесткого карантина при условии вакцинации свыше 80% коллектива. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил Союз украинских предпринимателей в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

В частности планируется:

  • разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;
  • допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;
  • разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Также по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Ляшко напомнил, что власти не планируют отдельных решений по локдауну – будет действовать адаптивный карантин. Пока его действие продлили до октября.

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Тэги: моз, карантин
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