Известны сроки повторной COVID-вакцинации в Украине
Бустерную вакцинацию проводить пока не планируют, а ревакцинацию намерены начать через год, после полной иммунизации.
В Украине планируют провести повторную вакцинацию от коронавируса примерно через год после введения базовых прививок. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Укринформу.
«Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами-это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки», – сказал он.
В то же время, Минздрав ждет результаты исследований Pfizer по введению третьей дозы. «Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы», – сказал Кузин.
В этом году, по его словам, власти намерены привить не менее 50% украинцев.
Санврач отметил, что в последние два месяца темпы вакцинации выросли.
«Эти факторы и быстрое развертывание структуры дает нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок с начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же самое время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев», – отметил Кузин.
Как сообщалось, прошлая неделя стала рекордной по числу сделанных прививок – более 922 тысяч.
C начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 7460 766. Из них получили 1 дозу – 4722693 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2738073 (из них 2 получили 1 дозу за рубежом).