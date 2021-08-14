Известны сроки повторной COVID-вакцинации в Украине

Бустерную вакцинацию проводить пока не планируют, а ревакцинацию намерены начать через год, после полной иммунизации.

В Украине планируют провести повторную вакцинацию от коронавируса примерно через год после введения базовых прививок. Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в интервью Укринформу .

«Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами-это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки», – сказал он.

В то же время, Минздрав ждет результаты исследований Pfizer по введению третьей дозы. «Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы», – сказал Кузин.

В этом году, по его словам, власти намерены привить не менее 50% украинцев.