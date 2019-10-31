НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
17:00 16 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Декана Харьковского вуза поймали на взятке

Декан требовал у гражданина 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров.

Декан факультета одного из Харьковских вузов разоблачен на получении взятки. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: 7500 долларов предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные – непосредственно перед защитой диссертации», – говорится в сообщении.

Первую часть неправомерной выгоды – 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля.

При получении 16 августа еще 4000 долларов США его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Источник:
Тэги: Харьков, взятка, декан
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.10.2019 13:01
Директора харьковского предприятия задержали на взятке детективу НАБУ
ТОР
27.03.2019 14:23
Майор Харьковской полиции попался на взятке в $5.000
ТОР
22.01.2019 18:42
Харьковский опер вымогал деньги у предпринимательницы за «крышу»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com