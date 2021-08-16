США не ожидали такого быстрого захвата Афганистана

Никто в мире не ожидал такого быстрого падения городов перед талибами, говорит советник Байдена.

В Вашингтоне не ожидали, что «Талибан» так быстро захватит власть в Афганистане, заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

«Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой», – отметил он.

По его словам, американцы «потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов, чтобы обеспечить силы нацбезопасности Афганистана лучшей техникой, лучшей подготовкой и потенциалом», но несмотря на это, «они не смогли дать им волю (к борьбе – ред.)».

«И они (афганские силы) решили в итоге, что они не будут биться за Кабул и за страну. И это позволило «Талибану» войти в Кабул очень быстро», – считает Салливан.

Советник Байдена считает, что дальнейшее пребывание США в Афганистане эту ситуацию не исправило бы.

«Что мы узнали за последние две недели: если бы мы оставались еще год, или два, или пять, или 10, никакие тренировки, экипировка, деньги или жизни, принесенные в жертву США, не поставили бы афганскую армию в позицию, когда она уберегла бы страну своими силами», – сказал он.

По его мнению, худшим вариантом событий для США была бы отправка в Афганистан новых тысяч солдат.

«Перед президентом стоял плохой выбор, и президент выбрал – вернуть войска домой, вывести нас из этой гражданской войны, вывезти наших дипломатов из посольства и, наконец, призвать афганцев сражаться за себя самих», – отметил он.

Салливан уверен, что Байден выбрал лучший из возможных вариантов и будет на этом настаивать.

Также он подтвердил, что США вывезли всех дипломатов и гражданский персонал с территории посольства в Кабуле и переправили в международный аэропорт.

Тем временем СМИ сообщают, что американским военным пришлось прервать эвакуацию из аэропорта Кабула из-за хаоса, который воцарился на взлетной полосе.

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