Китай и Россия намерены признать «Талибан»

В Москве и Пекине заявили о планах строить дружеские отношения с «Талибаном», пишут СМИ.

Отмечается, что страны намерены строить с талибами дружеские отношения и призывают к мирной передаче власти.

Китай и Россия планируют признать правление захватившего власть в Афганистане «Талибана».

Также сообщается, что РФ не планирует эвакуировать свое посольство. Талибы гарантировали безопасность дипломатическому персоналу России.

В МИД РФ сообщают об установлении рабочих контактов с новыми властями в Кабуле.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», – говорится в сообщении.

«По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем», – добавили в МИД РФ.

Как сообщает France 24, по словам прес-секретаря МИД Китая Хуа Чунин, «Талибан» неоднократно заявлял о надежде относительно развития отношений с республикой и дальнейшего восстановления Афганистана.

«Мы приветствуем это. Китай уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и готов продолжать развивать … дружеские отношения и отношения сотрудничества с Афганистаном», – добавила Чунин.

Тем временем, палестинская военизированная группировка ХАМАС уже поздравила «Талибан» с захватом власти.

Группировка отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.