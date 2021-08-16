Швеция присоединится к Крымской платформе
Глава правительства и министр обороны Швеции примут участие в инициативе по деоккупации Крыма.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы Крымская платформа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.
«Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы Крымская платформа. В визите также примет участие министр обороны Петер Хультквист», – говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.