Швеция присоединится к Крымской платформе

Глава правительства и министр обороны Швеции примут участие в инициативе по деоккупации Крыма.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы Крымская платформа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

«Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы Крымская платформа. В визите также примет участие министр обороны Петер Хультквист», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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