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10:00 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Одесском детском лагере произошла масштабная вспышка COVID-19

Инфекцию выявили уже у 44 человек, почти все заболевшие – дети . Ожидаются результаты остальных тестов.

Масштабная вспышка коронавируса произошла в одесском детском лагере Молодая гвардия. Заражение выявили у 42 детей и двух сотрудников.

Отмечается, что сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.

«Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования», – заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.

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Тэги: Одесса, детский лагерь, covid-19, пцр
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