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01:39 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские телеканалы нарушают закон о государственном языке

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка.

Как отмечает пресс-служба языкового омбудсмена, месяц назад, 16 июля, вступила в силу часть 6-я статьи 23 об обязательности демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке.

Чтобы выяснить, выполняют ли ее украинские телеканалы, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 12 августа провел повторный мониторинг эфирного вещания девяти телекомпаний.

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке семью телеканалами.

«Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать закон, мотивируя это частичной потерей аудитории», – отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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Тэги: телевидение, Закон о языке
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