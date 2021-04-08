В Сумах умер двукратный чемпион Олимпийских игр

В понедельник, 16 августа, на 86 году жизни скончался легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, почетный гражданин Сум Владимир Голубничий.

«Сегодня ушел из жизни человек-легенда … О таких говорят: рождается раз в сто лет, и это, действительно, так», – цитирует пресс-служба мэра Александра Лысенко.

Владимир Голубничий участвовал в пяти Олимпиадах, выиграл 20-километровую дистанцию в Риме (1960 год) и Мехико (1968 год). В Мюнхене (1972 год) был вторым, а в Токио (1964 год) – третьим.

Фамилия Владимира Голубничего занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

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