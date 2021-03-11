В США подожгли завод Коломойского

В штате Огайо сгорел сталелитейный завод, который якобы принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Как сообщил американский журналист-расследователь Майкл Саллах на своей странице в Twitter, следователи по пожарной безопасности подозревают поджог.

«Мы действительно считаем, что это было сделано намеренно», – сказал Брайан Бонерт, представитель управления пожарной охраны, на слова которого ссылается журналист.

Сам журналист указывает, что на заводе в ночь, когда случился пожар, не работали гидранты и было отключено электричество.

«Также не было молний в ту ночь», – подчеркивает он.

Уточняется, что предприятие не работало с 2016 года. Сгорело оно еще на прошлой неделе.

Как отметил Саллах, сгоревший завод находится под следствием в рамках дела об отмывании денег.

Тэги: США, пожар, Игорь Коломойский