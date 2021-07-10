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04:54 17 Августа 2021 0 Комментарии
В Украине реальный ВВП вырос на 5,4%
ВВП вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке ВВП, опубликованной Государственной службой статистики.
При этом по сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора.
По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.
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Тэги: рост ВВП
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