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Главная » Украина » Экономика
04:54 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине реальный ВВП вырос на 5,4%

ВВП вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом сообщается в оперативной оценке ВВП, опубликованной Государственной службой статистики.

При этом по сравнению с первым кварталом текущего года ВВП сократился на 0,8% с учетом сезонного фактора.

По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

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Тэги: рост ВВП
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