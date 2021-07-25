Безос подает в суд на NASA

Компания Blue Origin Джеффа Безоса будет судиться с NASA из-за благосклонности агентства к SpaceX Илона Маска.

Речь идет о строительстве лунного модуля, который космическое агентство решило “отдать в руки” Илону Маску.

Представитель Blue Origin подчеркнул, что контракт с компанией Илона Маска имеет множество проблем, которые должны быть устранены, чтобы уравновесить конкуренцию.

Важную роль в выборе SpaceX, сыграло то, что компания предлагала за свои услуги цену, которая в два раза меньше, чем у Blue Origin. Космическое агентство Штатов пояснило, что финансирование ограничено Конгрессом. Тот “выделил лишь четверть суммы, необходимой для лунной программы”.

Решение NASA дать заказ только одной частной компании уже подтвердила Счетная палата США.

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