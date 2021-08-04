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Главная » Мир » Спорт
08:08 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОК исключил из программы Олимпиад дисциплину, в которой Украина выиграла в Токио две медали

Оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на Играх.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла серебряную награду на Олимпийских играх в Токио

Из программы летних Олимпийских игр убрали вид спорта, который только туда включили – карате.

Оно было включено в программу летних Игр перед Олимпиадой-2020 в Токио, где украинские каратисты добились сразу двух олимпийских наград: в мужском карате в весовой категории до 75 кг Станислав Горуна получил бронзовую награду, а в женском каратэ (до 55 кг) серебряную медаль получила Анжелика Терлюга.

Эти медали наших каратистов стали историческими не только для сборной Украины.

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Тэги: Олимпиада, карате
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