В США легенду рок-музыки обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

Боба Дилана обвинили в том, что он якобы изнасиловал 12-летню девочку в 1965 году. Иск рассматрит Верховный суд штата Нью-Йорк.

Согласно иску, 20-летний Дилан якобы подружился с девочкой и «установил эмоциональную связь» в мае 1965 года, чтобы «снизить ее запреты с целью сексуального насилия, что он и сделал», оставив ее «эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день».

Дилан якобы использовал наркотики, алкоголь и угрожал ей физическим насилием.

В иске отмечается, что девочка страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения с ней.

В свою очередь, адвокат 80-летнего музыканта заявил, что утверждения о событиях более чем полувековой давности не соответствуют действительности, и пообещал разбить обвинения в суде.

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