Грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула
Эвакуационный рейс ВВС из Кабула в Катар приблизился к рекорду по количеству людей, когда-либо летавших на самолетах Boeing.
Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев. .
Издание отмечает, что самолет принадлежит 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в Делавэре (США).
«Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту», – говорится в сообщении.
Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей.
Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.
«Эта процедура известна как «загрузка пола», когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности», – уточнил источник издания.