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15:00 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Только три страны оставили свои посольства в Кабуле

Из Афганистана продолжают эвакуировать дипломатов, однако Россия, Китай и Пакистан намерены сохранить свои дипмиссии в стране.

В Кабуле остаются только три посольства – России, Китая и Пакистана. Об этом сообщает BBC во вторник, 17 августа.

Россия заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства только частично. В частности, посол РФ Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями «Талибана» для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

В свою очередь посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, однако предупредило местных китайских жителей «уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью».

Также Индонезия заявила, что сохранит «небольшую дипломатическую миссию» в стране, однако все же эвакуирует свое посольство.

Последней свое посольство в Кабуле эвакуировала Индия. Спецрейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию.

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Тэги: Афганистан, посольства, Кабул
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