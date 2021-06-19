Появилось видео попытки афганца улететь на фюзеляже самолета

Пассажиры американского эвакуационного самолета C-17A Globemaster III сняли видео, как один из афганцев пытался улететь, зацепившись за фюзеляж самолета.

Опубликовано видео попытки одного из пытавшихся покинуть Кабул афганцев улететь, находясь снаружи самолета. Видео произошедшего опубликовано в соцсетях.

«Появилось видео с одним из афганцев, который пытался улететь вчера из Кабула, зацепившись за фюзеляж самолета», – говорится в подписи к видео.

Сообщается, что видео сняли пассажиры американского эвакуационного самолета C-17A Globemaster III. Предположительно, мужчина погиб после взлета самолета.

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