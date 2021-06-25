Убытки на строительстве Подольского моста: причастным сообщено о подозрении

Проводятся обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов.

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика. Им инкриминируют присвоение средств территориальной общины города Киева и служебную халатность. Об этом во вторник, 17 августа, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности – работы по окраске железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Данный факт был подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн. грн.

На основании полученных доказательств руководителю коммунального предприятия было сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), а директору общества – подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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