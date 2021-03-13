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13:35 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В РФ разбился новый военно-транспортный самолет

Самолет Ил-112, первый официальный полет которого запланирован на март 2022 года, упал при заходе на посадку.

В России при заходе на посадку в аэропорту Кубинка разбился новый военно-транспортный самоле Ил-112. Соответствующие видео появились в соцсетях.

«Опытный образец военного самолета рухнул в 1,5 км от полосы рядом с большим Никольским прудом. Ил-112 – новейший легкий транспортный самолет, официально первый полет намечен на март 2022 года. Возможно, он проходил тестирование перед форумом Армия-2021″, – пишет Mash.

На борту было три человека. Все члены экипажа погибли.

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Тэги: Россия, Москва, самолет, крушение
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