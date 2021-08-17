Главная » Украина » Политика
16:34 17 Августа 2021 0 Комментарии
Минобороны: В Афганистане украинских военных нет
Ранее СМИ сообщили о группе украинских военных, заблокированных на бывшей военной базе в Кабуле.
Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала информацию СМИ об украинских военных в столице Афганистане Кабуле. Во вторник, 17 августа, она сообщила в Facebook, что военные Украины покинули Афганистан еще 8 июня.
По данным СМИ, на территории бывшей военной базы США заблокированы 12 украинских военных. Там также находятся граждане других стран. При этом одни СМИ утверждают, что талибы их разоружили, а другие – что они не собираются сдавать оружие.
Также СМИ сообщают, что украинские дипломаты в курсе ситуации и пытаются найти решение, как эвакуировать граждан Украины.
Источник:
Тэги: Афганистан, минобороны, военные
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРТолько три страны оставили свои посольства в Кабуле
17.08.2021 15:00
ТОРГрузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула
17.08.2021 12:00
ТОРБеззаконие во время призыва 2010 года и его последствия
04.02.2011 23:57