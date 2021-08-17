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16:34 17 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минобороны: В Афганистане украинских военных нет

Ранее СМИ сообщили о группе украинских военных, заблокированных на бывшей военной базе в Кабуле.

Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала информацию СМИ об украинских военных в столице Афганистане Кабуле. Во вторник, 17 августа, она сообщила в Facebook, что военные Украины покинули Афганистан еще 8 июня.

По данным СМИ, на территории бывшей военной базы США заблокированы 12 украинских военных. Там также находятся граждане других стран. При этом одни СМИ утверждают, что талибы их разоружили, а другие – что они не собираются сдавать оружие.

Также СМИ сообщают, что украинские дипломаты в курсе ситуации и пытаются найти решение, как эвакуировать граждан Украины.

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Тэги: Афганистан, минобороны, военные
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