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11:00 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минэнерго увеличило план накопления угля

Планы по накоплению угля на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличены вдвое – с 1,4 млн тонн угля до 3 млн.

Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На складах ТЭС и ТЭЦ до начала отопительного сезона должно быть накоплено 3 046,4 тысяч тонн угля, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего графика, которым был установлен на уровне 1 409,1 тысяч тонн», – говорится в сообщении.

Таким образом планируется обеспечить стабильные электро- и теплопоставки в осенне-зимний период, а также устойчивую работу энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Напомним, в Укрэнерго заявили о критической ситуации с углем. В июле запасы угля украинских электростанций упали более чем на треть, сокращение продолжилось и в августе.

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Тэги: уголь, Минэнерго
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