Количество безработных уменьшилось – Минэкономики

За год количество украинцев, не имеющих работу, уменьшилось на 36%. В правительстве обещают дополнительные программы по созданию рабочих мест.

В Украине за год количество безработных уменьшилось на треть – с 315 тысяч до 179 тысяч. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко.

«По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек. Это на 179 тысяч человек или на 36% меньше, чем на эту дату прошлого года. Увеличение уровня занятости и уменьшения количества безработных – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса», – заявил Любченко.

Он добавил, что правительство готовит дополнительные программы по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

«При реализации таких программ и проектов отдельный фокус – на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на те вызовы, как возможные новые карантинные ограничения», – добавил министр.

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