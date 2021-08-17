Первый вице-президент Афганистана призвал к сопротивлению талибам

Амрулла Салех заявил, что после бегства президента Ашрафа Гани он является главой государства.

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент исполняет обязанности президента. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом. Связываюсь со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием», – написал Салех в Twitter.

Он также добавил, что «в отличие от США и НАТО, жители Афганистана не теряли духа и видят впереди огромные возможности».

«Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан – это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на «Вьетконг»… Напрасные предостережения закончены. Приобщайтесь к сопротивлению», – написал он.

Салеха считают одним из самых непримиримых противников талибов. На его жизнь было совершено множество покушений, его несколько раз был ранен.

Тэги: Афганистан, Талибан