НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
01:07 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Верховной Рады до сих пор не сделал прививку от коронавируса

Дмитрий Разумков до сих пор не вакцинировался. Он считает, что есть много людей, кому вакцинация нужнее чем ему.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не вакцинировался от коронавирусной болезни.

Об этом он рассказал на брифинге во время поездки в Полтавскую область, пишет «Укрінформ».

«Пока не вакцинировался. К счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела», – сказал спикер.

Он считает, что есть много людей, кому вакцинация нужнее чем ему.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, вакцина, Дмитрий Разумков, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.08.2021 08:55
Глава ВОЗ призывает отказаться от третьей прививки в пользу бедных стран
ТОР
17.07.2021 05:17
США отправили в Украину два миллиона доз вакцины Moderna
ТОР
05.07.2021 07:14
ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com