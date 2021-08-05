Глава Верховной Рады до сих пор не сделал прививку от коронавируса

Дмитрий Разумков до сих пор не вакцинировался. Он считает, что есть много людей, кому вакцинация нужнее чем ему.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не вакцинировался от коронавирусной болезни.

Об этом он рассказал на брифинге во время поездки в Полтавскую область, пишет «Укрінформ».

«Пока не вакцинировался. К счастью или к сожалению, мы с женой в прошлом году переболели CОVID-19, у нас еще есть антитела», – сказал спикер.

Он считает, что есть много людей, кому вакцинация нужнее чем ему.

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