Половина украинцев не хочет, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, – опрос

Они считают, что личные качества Владимира Зеленского не соответствуют должности президента Украины.

47,5% участников опроса, проведенного Центром Разумкова, сказали, что качества Владимира Зеленского не соответствуют должности президента Украины. 17,6% считают, что отвечают, а 27,5% – что соответствуют и не соответствуют в равной степени.

42,2% опрошенных оценили результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% – преимущественно положительно, а 39,8% отмечают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты.

На вопрос: «Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах повторно баллотироваться на пост Президента Украины, как бы Вы к этому отнеслись?» – 21,9% ответили что, отнеслись бы к этому положительно, 48% – отрицательно, 18,5% – безразлично, а остальные затруднились ответить.

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