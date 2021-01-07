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04:28 18 Августа 2021 0 Комментарии
МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении брейк-данса в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.
При этом МОК исключил из программы ОИ-2024 каратэ, бейсбол и софтбол, которые были представлены на прошлой токийской Олимпиаде.
Решение продиктовано желанием МОК поддерживать баланс между традиционными дисциплинами и видами спорта, которые находятся на стадии развития.
МОК планирует сбалансировать участников по гендерному признаку, чтобы количество мужчин и женщин было примерно одинаковым.
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Тэги: Олимпиада, МОК, брейк-данс
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