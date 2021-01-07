МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении брейк-данса в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

При этом МОК исключил из программы ОИ-2024 каратэ, бейсбол и софтбол, которые были представлены на прошлой токийской Олимпиаде.

Решение продиктовано желанием МОК поддерживать баланс между традиционными дисциплинами и видами спорта, которые находятся на стадии развития.

МОК планирует сбалансировать участников по гендерному признаку, чтобы количество мужчин и женщин было примерно одинаковым.

Тэги: Олимпиада, МОК, брейк-данс