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Главная » Мир » Спорт
04:28 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о включении брейк-данса в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

При этом МОК исключил из программы ОИ-2024 каратэ, бейсбол и софтбол, которые были представлены на прошлой токийской Олимпиаде.

Решение продиктовано желанием МОК поддерживать баланс между традиционными дисциплинами и видами спорта, которые находятся на стадии развития.

МОК планирует сбалансировать участников по гендерному признаку, чтобы количество мужчин и женщин было примерно одинаковым.

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Тэги: Олимпиада, МОК, брейк-данс
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