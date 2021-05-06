Главная » Мир » Политика
05:57 18 Августа 2021 0 Комментарии
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг одобрения деятельности президента США упал до 46% после того, как талибы захватили власть в Афганистане.
Опрос был проведен агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, данные опубликованы в ночь на среду, 18 августа.
Как отметили в издании, такая оценка деятельности Джо Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.
При этом Reuters напоминает, что предыдущий опрос был проведен в минувшую пятницу, и тогда положительно о работе американского лидера отзывались 53% граждан страны. Таким образом, падение рейтинга Байдена составляет сразу семь пунктов.
Источник:
Тэги: рейтинг, опрос, Джо Байден
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРейтинг Зеленского с начала года вырос почти на 10%
06.05.2021 04:11
ТОРСамый высокий рейтинг доверия в Украине у Зеленского и Кличко
02.12.2020 18:00
ТОР79% американцев считают Байдена победителем выборов, – опрос
12.11.2020 01:22