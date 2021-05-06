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05:57 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения деятельности президента США упал до 46% после того, как талибы захватили власть в Афганистане.

Опрос был проведен агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, данные опубликованы в ночь на среду, 18 августа.

Как отметили в издании, такая оценка деятельности Джо Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.

При этом Reuters напоминает, что предыдущий опрос был проведен в минувшую пятницу, и тогда положительно о работе американского лидера отзывались 53% граждан страны. Таким образом, падение рейтинга Байдена составляет сразу семь пунктов.

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Тэги: рейтинг, опрос, Джо Байден
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