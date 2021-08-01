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Главная » Украина » Экономика
10:30 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция поможет Украине создать госавиакомпанию

Появление национального авиаперевозчика должно обеспечить украинцам доступные и удобные перелеты между регионами.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, в ходе которой стороны обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины, информировала во вторник, 17 августа, пресс-служба главы Украинского государства.

Так, украинский лидер отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.
По словам Зеленского, он появится уже в этом году, правительство Франции выделило грант для обеспечения работы консультанта.

«Его (авиаперевозчика – ред.) появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны», – уточнил президент.

В свою очередь Марк Роше отметил, что на украинском рынке авиакомпаний сказалось влияние пандемии коронавируса, однако возможности для создания госавиакомпании есть.

«Я действительно считаю, что воздушный транспорт – не самый ли актуальный для Украины, для людей, которым в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь», – сказал он.

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Тэги: Франция, помощь, госавиакомпания
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