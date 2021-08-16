Талибы захватили американское оружие

Советник Байдена прокомментировал фото талибов с американскими вертолетами. В сети публикуют и другие фото с захваченным оружием.

В США признали, что талибы захватили в Афганистане много американского оружия и военной техники. Как сообщает Укринформ, это подтвердил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

«У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам», – сказал он.

В частности, талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk, которые США предоставили афганской армии.

«Эти «Черные ястребы» не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться», – сказал Салливан.

Он отметил, что президент США Джо Байден понимал риск своего решения передать Афганистану эти вертолеты, которые могли попасть в руки талибов, но надеялся, что военные смогут использовать их для защиты своей страны.

«В какой-то момент Соединенным Штатам следовало сказать, что афганский народ должен сам постоять за себя», – подытожил Салливан.

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