Кулеба связался с застрявшими в Кабуле украинцами

На военной базе в Кабуле находятся 12 бывших украинских военных, которые работали по контракту.

Глава МИД Дмитрий Кулеба созвонился с группой украинцев, застрявших на бывшей военной базе в Кабуле.

«У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой», – написал министр в Facebook в среду, 18 августа.

Он отметил, что связь с украинцами поддерживает посольство в Таджикистане.

«Всех вывезли, одни украинцы остались – ложь. На базе находятся сотни людей с гражданством многих государств. Украинцы – молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры», – пишет Кулеба.

По его словам, пока украинцам никакой прямой угрозы жизни и безопасности нет.

«Это наши военнослужащие в Афганистане – ложь. Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией, что является субконтрактром ООН», – отметил он.

«Эта военная база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект – талибы взяли его под свой контроль… Это не ВСУ, но это граждане Украины. Мы все равно им поможем», – отметил министр.

Кулеба добавил, что на данный момент главной проблемой в эвакуации украинцев из Кабула является безопасность.

«Мы готовы к эвакуации, сейчас у нас есть возможность но нет достаточных безопасности условий, чтобы самолет поднялся в воздух. В кабульском аэропорту невозможно ничего прогнозировать. Самолет должен был вылететь вчера, но пришлось переносить постоянно вылет, но он обязательно вылетит», – сообщил Кулеба.

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