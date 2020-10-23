Украинский эвакуационный самолет вылетел в Кабул

Самолет должен был вылететь в Афганистан вчера, но улетел только сегодня. Эвакуации ждут более 15 человек.

Из Украины в Афганистан в среду, 18 августа, вылетел самолет для эвакуации, сообщил спикер МИД Олег Николенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, об эвакуации попросили более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев.

«Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева», – сказал Николенко.

Он также назвал три задачи украинских дипломатов.

«Первая – безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов. Вторая – безопасная посадка людей на самолет и его техническая подготовка: все мы видели кадры в новостях, какая толпа собралась в аэропорту Кабула, как люди пытаются зацепиться хоть за какую-то возможность попасть в самолеты; состоялась также дисфункция обслуживающих компаний, прежде всего для заправки горючего», – пояснил Николенко.

Третья задача - получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

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