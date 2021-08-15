Министр обороны Афганистана призвал арестовать беглого президента

Бисмилла Хан Мохаммади считает, что экс-президент Афганистана Ашраф Гани «продал родину».

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что бывший президент страны Ашраф Гани «продал родину» и призвал Интерпол задержать его. Об этом в среду, 18 августа Мохаммади написал в Twitter.

«Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться», – заявил Мохаммади.

Бисмилла Хан Мохаммади был назначен министром обороны Афганистана 19 июня 2021 года.

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