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19:00 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мощный торнадо в Германии повредил десятки домов

Чрезвычайное положение было объявлено на севере Германии после того, как торнадо повредил более 50 домов в деревне Гроссхайде, Нижняя Саксония.

В Германии и Австрии продолжительные ливни вызвали наводнения и оползни, мощный торнадо повредил около 50 домов. Об этом сообщает The Watchers.

Сообщается, что в Германии один человек погиб, еще один пропал без вести после того, как внезапное наводнение смыло их с моста в популярном месте для туристов Адская Долина в Баварии.

Чрезвычайное положение было объявлено на севере Германии после того, как торнадо повредил более 50 домов в деревне Гроссхайде, Нижняя Саксония. Торнадо срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и валил деревья.

В Австрии по меньшей мере 4 человека получили травмы и около 100 человек были спасены из автомобилей после проливных дождей, вызвавших оползни. Дороги и железнодорожные пути были затоплены водой.

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Тэги: Германия, торнадо, погодные условия
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