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16:30 18 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинский самолет не может попасть в Кабул

Украина отправила в Афганистан самолет для эвакуации, но он пока находится в Омане из-за проблем в аэропорту Кабула.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД Минобороны Украины ждет разрешение на приземление в аэропорту Кабула, а пока находится в аэропорту Маскат (Оман). Об этом сообщает Генштаб в среду, 18 августа.

«В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию», – говорится в сообщении.

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Тэги: Афганистан, генштаб, эвакуация, Кабул
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