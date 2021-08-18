Талибы рассказали, какой будет новая власть

Боевики считают, что в Афганистане нет никаких оснований для установления демократической власти, а править будет предводитель «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» страна не будет демократическим государством и станет жить по законам шариата. Об этом заявил высокопоставленный представитель движения Вахидулла Хашими в комментарии агентству Reuters.

Он также добавил, что страной будет управлять совет талибов, а верховным лидером при новой власти будет предводитель «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.

«Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен», – сказал собеседник агентства, добавив, что Афганистану нужны законы шариата.

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