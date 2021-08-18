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10:00 19 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский подписал указ о реформе здравоохранения

Президент ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в стране. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью. Решение было принято на заседании СНБО 30 июля.

Соответствующий указ №369/2021 и решение СНБО обнародовано на сайте главы государства в среду, 18 августа.

Отмечается, что правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Стратегический план подразумевает введение с 1 января 2022 года:

  • индикаторов качества оказания первичной медпомощи,
  • введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,
  • создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его исполнение возложен на секретаря СНБО.

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Тэги: снбо, указ, реформа здравоохранения, медицинская система
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