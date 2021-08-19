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00:07 19 Августа 2021 0 Комментарии
Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента, который бежал из страны
Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать президента Ашрафа Гани, который бежал из страны. Об этом он написал в своем Twitter.
Мохаммади считает, что Гани «продал родину».
«Те, кто торгует и продает родину должны наказываться и задерживаться», – написал Мохаммади.
В воскресенье, 15 августа, Ашраф Гани покинул страну. Это произошло перед наступлением талибов на Кабул. Сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Тэги: Афганистан, Ашраф Гани
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