Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать президента, который бежал из страны

Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать президента Ашрафа Гани, который бежал из страны. Об этом он написал в своем Twitter.

Мохаммади считает, что Гани «продал родину».

«Те, кто торгует и продает родину должны наказываться и задерживаться», – написал Мохаммади.

В воскресенье, 15 августа, Ашраф Гани покинул страну. Это произошло перед наступлением талибов на Кабул. Сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

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