Главная » Мир » Спорт
02:13 19 Августа 2021 0 Комментарии
Роналду опроверг слухи о возвращении в «Реал»
Португалец признался, что уже написал свою историю в Мадриде и полностью сосредоточен на делах в нынешнем клубе.
«Каждый, кто знаком со мной, знает, как сильно я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше действий – мой лозунг с начала карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано в последнее время, я должен изложить свою позицию», – написал Роналду в Instagram.
«Я, как и раньше, сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне придется столкнуться. Все остальное? Все остальное – просто разговоры», – подытожил футболист.
Источник:
Тэги: футбол, Криштиану Роналду
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРоналду объявлен лучшим бомбардиром Евро-2020
12.07.2021 07:30
ТОР«Барселона» предложит «Ювентусу» двух футболистов в обмен на Роналду
24.06.2021 03:53
ТОРРоналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы
16.06.2021 07:20