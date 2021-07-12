Роналду опроверг слухи о возвращении в «Реал»

Португалец признался, что уже написал свою историю в Мадриде и полностью сосредоточен на делах в нынешнем клубе.

«Каждый, кто знаком со мной, знает, как сильно я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше действий – мой лозунг с начала карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано в последнее время, я должен изложить свою позицию», – написал Роналду в Instagram.

«Я, как и раньше, сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне придется столкнуться. Все остальное? Все остальное – просто разговоры», – подытожил футболист.

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