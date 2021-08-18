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04:21 19 Августа 2021 2 Комментарии
Раду созывают на внеочередную сессию голосовать за большой государственный герба
Проект Закона о большом государственном гербе Украины народные депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 24 августа.
Спикер парламента Дмитрий Разумков в связи с требованием президента Украины подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины 24 августа в 14:20.
Депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин отметил, что в парламенте пока нет голосов для принятия этого документа. По мнению депутата, провал голосования может стать основанием для роспуска Верховной Рады.
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Тэги: Верховная Рада, герб Украины
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