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05:26 19 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ПЦУ приглашает верующих встретить Вселенского патриарха

Православная церковь Украины приглашает верующих присоединиться к духовенству и вместе с ним встретить Вселенского патриарха Варфоломея, который прибудет в Киев в субботу, 21 августа.

«Приглашаем верующих вместе с нами встретить Вселенского Патриарха, первого среди равных, и в общей молитве вознести благодарность Господу. Ведь благодаря твердой позиции Его Святейшества сейчас Украинская Православная Церковь имеет равные права с другими поместными Церквами мира, а украинский народ может молиться в родной Церкви родным языке», – говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

21 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе состоится торжественная встреча патриарха Варфоломея и благодарственная молитва по случаю его приезда.

22 августа в 9:00 на территории Собора Святой Софии Киевской под открытым небом состоится Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля: Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Тэги: Вселенский патриарх, ПЦУ
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