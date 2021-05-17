В Укрзализныцю возвращают «тендерную королеву» Таисию Олейник

После смены менеджмента в Укрзализныце отрасль также ожидает смена «теневых» функционеров.

После смены менеджмента в Укрзализныце отрасль также ожидает смена «теневых» функционеров. Новый и.о. председателя правления Укрзализныци Александр Камышин возвращает на должности лиц, причастных к коррупции, в частности бывшего начальника Департамента закупок ведомства Таисию Олейник. Не против ее кандидатуры и профильный министр сообщают источники в ведомстве.

За чиновницей тянется длинный шлейф громких скандалов. Подконтрольный ей департамент контролирует и координирует организацию и проведение закупок региональных филиалов железной дороги. В его функции входит мониторинг ожидаемой стоимости товаров и услуг в сфере закупок. По сути все закупки Укрзализныци проходят согласование с департаментом Таисии Олейник и на этой должности она неоднократно «попадалась» на завышении цен для отдельных компаний и лоббировании их интересов.

К примеру, именно так было с закупкой цельнокатаных колес. За два года цены на них выросли на 100%, с 15900 грн. без НДС в 2018 году до 29 980 грн. без НДС в 2020 году. Это стало возможным так как к тендеру по формальным причинам не допустили компании, которые готовы были предложить более дешевую продукцию и разрешили монополизировать поставки одной фирме, которая начала диктовать условия.

Возмущение общественности вызвала также закупка моторных масел. В частности, было проведено два идентичных тендера на сумму более 260 млн грн. Как выяснилось позже, на складах баз масел масел было на полгода вперед. Тендер провели несмотря на то, что из-за карантина количество железнодорожных перевозок, а следовательно и использования масел, резко сократилось. Очевидно, что это было сделано в интересах поставщика масел.

Правозащитники «Стоп коррупции» в прошлом году около недели пикетировали центральный офис УЗ из-за деятельности департамента возглавляемого Таисией Олийник. Активисты требовали отчета о непрозрачных закупках, в результате которых госбюджет мог быть обманут на 100 000 000 гривен, однако в ответ получали лишь молчание, а сама чиновница в это время просто не появлялась на работе.

Проигнорировало эту тему и высшее руководство, и правоохранительные органы, которые должны интересоваться такими фактами. Например, то, что в период деятельности Таисии Олейник, только по поставкам масла из РФ на Укрзализныцю в 2019-2020 годах Госбюджет потерял 100-200 млн. гривен. И таких примеров не один, а десяток.

Сама Таисия Олейник является достаточно непубличной особой. Есть декларация о ее доходах: информация о получении ею жилого дома площадью 319,8 м.2 в с. Петрушки, Киево-Святошинском района, а также земельного участка площадью 1545 м.2.

Известно, что муж Таисии – Олейник Константин Константинович до недавнего времени работал в ГП «Укрспецэкспорт». Брат Таисии – Карра Василий Александрович, также работал в Укрзализныце – в обособленном подразделении «Каменка-Бугская дистанция пути» Львовской железной дороги.

Сама Таисия Олейник является соучредителем компании ООО «Региональная консалтинговая компания». Вторым соучредителем этой компании до недавнего времени была Пушкаренко Наталия. В 2011 году женщина занимала должность заместителя директора по правовым вопросам ООО «Укрзализнычпостач». Позже в 2014 году Наталья Пушкаренко в судах представляла компанию «Экспозиция». Примечательно, что эта фирма является дилером «Корпорации КРТ», которая принадлежит народным депутатам Ярославу и Богдану Дубневичам. «Экспозиция» поставляет на «Укрзализныцю» железнодорожные детали, которые производит «Корпорация КРТ».

Очевидно, что семейные связи и покровительство в «высоких кабинетах» обеспечивали не надобностью железной дороги, а достаток непосредственно семьи Олейник.

Вместо «зеленого света» добросовестной конкуренции, производителям и поставщикам продукции, отрасль снова ждет «пропихиваие» топлива или моторного масла с территории страны-агрессора или лоббирование интересов отдельных приближенных к коррупционным чиновникам компаний. Что явно не станет «хорошим антикоррупционным кейсом» на стратегическом предприятии перед поездкой украинской делегации в США.

Тэги: коррупция, железная дорога, тендер, закупки, Укрзалізниця, Укрзализныця, Александр Камышин, Таисия Олейник