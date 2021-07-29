Визит Зеленского в США перенесли

Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне встретятся тет-а-тет, а также в расширенном формате.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 31 августа в Вашингтоне. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 19 августа.

Ранее сообщалось, что встреча состоится 30 августа.

«В связи с расширением элементов программы визита встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского состоится 31 августа», – сказал Кулеба на онлайн-брифинге.

Известно, что предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет. Также Зеленский посетит штат Калифорния.

Кулеба добавил, что события в Афганистане не изменили планов визита Зеленского в США.

«То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты», – подытожил Кулеба.

Тэги: США, байден, встреча президентов